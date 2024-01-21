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        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki öğrenciler projelerini sergiledi

        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nce öğrencilerin atölyelerde almış oldukları eğitimleri içeren dönem sonu proje şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:43
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        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki öğrenciler projelerini sergiledi
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        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nce öğrencilerin atölyelerde almış oldukları eğitimleri içeren dönem sonu proje şenliği düzenlendi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin dönem boyunca doğa bilimleri, matematik, teknoloji, kimya ve insan bilimleri, destekleyici eğitim, kişisel gelişim, fizik, astronomi, havacılık ve uzay bilimleri atölyelerinde aldıkları eğitimleri içeren sunumlar yer aldı.

        Samsun Valiliği, Canik Belediyesi, T3 Vakfı, Samsun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla oluşturulan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları projeler, ziyaretçilere tanıtıldı.

        Kampüs Sorumlusu Nagihan Gümüş, AA muhabirine, kampüse 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerini sınavla kabul ettiklerini söyledi.

        Gümüş, 8 ayrı atölyede öğrencilere eğitim verdiklerini ifade ederek, "Farklı alanlarda farklı deneyimler kazandırarak öğrencilere seçecekleri mesleklere ilişkin yön göstermiş oluyoruz. Astronomi, havacılık ve uzay bilimleri, fizik, kişisel gelişim, destekleyici eğitim gibi farklı atölyelerimiz mevcut." dedi.

        Öğrencilerin, atölyelerde aldıkları eğitimi keşif alanlarında uygulamalı olarak da görebildiklerini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

        "Matematik dersini örneğin akademik anlamda değil de daha çok hayata entegre edilmiş şekilde öğretiyoruz. Örneğin karışımla parfüm yapıyorlar, hem karışımları görüyorlar hem de oran orantı kavramını, matematiği yaşayarak ve hayata entegre ederek göstermiş oluyoruz. Bilim şenliğimize öğrenci ve velilerden yoğun talep var. Bilim şenliğinin ikincisini de yapacağız. Öğrencilerimize iki yıl boyunca eğitimlerini veriyoruz ve iki yıl sonra sınavla başka öğrencileri alıyoruz. İlk aşama internet ortamında yapılan bir sınav, ikincisi ise uygulama sınavı olmak üzere iki sınavla öğrencilerimizi seçiyoruz. Çocukların etkinlik bazında okullarda göremediği eğitimi daha çok bizim okullarımızda görmelerini sağlıyoruz."

        Bilim şenliğini ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise öğrencilerin yarıyıl tatilinde gezmeye geldiklerinde etkinliklere dahil olmalarını istediklerini söyledi.

        Sandıkçı, "Çocukların teknolojiye yönelmesi ve teknolojik çağa çocukların hazırlanmasını hedefliyoruz. Çocukların önce hayal kurmalarını, sonra bir şeyler ortaya çıkarmalarını ve yakın zamanda uzaya gönderdiğimiz ilk insanımızın peşine kendi roketlerimizle göndermenin gayesindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Şenlik, 28 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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