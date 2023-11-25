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        Geleneksel Türk Okçuluk 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:14
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        Geleneksel Türk Okçuluk 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
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        Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışları yapıldı.

        Yıldızlar ve gençler kategorisinde yapılan şampiyonaya 65 ilden 445 sporcu katıldı.

        Şampiyona, yarın final atışlarının ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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