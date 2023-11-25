Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde tarihi eser parçalar, uyuşturucu ve patlayıcı maddeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde tarihi eser parçalar, uyuşturucu ve patlayıcı maddeler ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

        Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 jel dinamit, 1 kilo 40 gram kükürt, 4 kilo 64 gram potasyum nitrat, 2 kilo 332 gram barut, 180 tabanca fişeği, 11 otomatik silah fişeği, 5 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 26 tüfek kartuşu, 66 sentetik ecza hap, 7 uyuşturucu madde emdirilen beyaz bez, 1 hassas terazi, 1,41 gram kubar esrar, 5 sikke, 4 yüzük, 9 parça tarihi eser olabilecek madde, 1 mızrak ucu, 1 el detektörü, 2 yaban keçisi boynuzu, 1 kama, 1 telsiz ele geçirdi.

        Ele geçirilen bazı malzemelerin kaçak kazılarda kullanılabilecek malzemeler olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyede
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyede
        Geleneksel Türk Okçuluk 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başla...
        Geleneksel Türk Okçuluk 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başla...
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
        Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
        Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
        Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyo...
        Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyo...
        Samsun'da çalıntı motosiklet terk edilmiş bulundu
        Samsun'da çalıntı motosiklet terk edilmiş bulundu