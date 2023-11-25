Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde tarihi eser parçalar, uyuşturucu ve patlayıcı maddeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 jel dinamit, 1 kilo 40 gram kükürt, 4 kilo 64 gram potasyum nitrat, 2 kilo 332 gram barut, 180 tabanca fişeği, 11 otomatik silah fişeği, 5 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 26 tüfek kartuşu, 66 sentetik ecza hap, 7 uyuşturucu madde emdirilen beyaz bez, 1 hassas terazi, 1,41 gram kubar esrar, 5 sikke, 4 yüzük, 9 parça tarihi eser olabilecek madde, 1 mızrak ucu, 1 el detektörü, 2 yaban keçisi boynuzu, 1 kama, 1 telsiz ele geçirdi.

Ele geçirilen bazı malzemelerin kaçak kazılarda kullanılabilecek malzemeler olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.