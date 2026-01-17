Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 1019 sentetik ecza hapı, 60,17 gram esrar, 18,18 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

