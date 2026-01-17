Habertürk
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 17.01.2026 - 16:16 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:16
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 1019 sentetik ecza hapı, 60,17 gram esrar, 18,18 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

