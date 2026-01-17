Samsunspor'da Holse, Gençlerbirliği kamp kadrosundan çıkarıldı

Samsunspor'un Danimarkalı kanat oyuncusu Carlo Holse'nin, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle Gençlerbirliği kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu Carlo Holse'nin sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği duyuruldu. Oyuncuya geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, Holse'nin Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

