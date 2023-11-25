Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Y, A.E. ve Y.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

Ekipler, bunun üzerine şüphelilere ait 4 konut, 1 işyeri ve 1 araca eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 35 sentetik ecza hap, 10 içime hazır fişek olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 5 tabanca fişeği, 5 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 1 gazlı çakmak, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 715 lira ve çok miktarda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.