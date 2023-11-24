Samsun'da çalıntı motosiklet terk edilmiş bulundu

Samsun'un Ondokuz Mayıs ilçesinde çalıntı motosiklet terk edilmiş şekilde bulundu.

Ondokuzmayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Atakum ilçe Trafik Jandarması tarafından Ondokuzmayıs ilçesinde yol kontrolü yapıldı.

Ekipler, yol kenarında plakasız ve terkedilmiş motosiklet tespit etti.

Motosikletin üzerinde yapılan incelemede çalıntı kaydı olduğu belirlendi.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından motosiklet sahibine teslim edildi.

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