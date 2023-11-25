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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyede

        İSTANBUL'danSamsun'a otomobille getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:25
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyede
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        İSTANBUL'danSamsun'a otomobille getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, 23 Kasım günü yaptıkları fiziki takiple 6 şüphelinin organize hareket edip, 2 otomobille il sınırına alternatif köy yollarını kullanarak girdiğini tespit etti. İl sınırına girildiğinde ayrılan otomobillerden birinin İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne, diğerinin Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ne gittiği tespit edildi.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, otomobiller ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 10 kilogram metamfetamin, 8 bin 332 sentetik hap, 3 kilo 281 gram skunk, 64 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 8 tüfek kartuşu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 237 bin 700 lira ve 4 bin 730 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili B.A., M.K.D., A.E., B.E., M.Z. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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