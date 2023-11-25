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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:38
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen M.A.A, E.A. ve A.A'nın evlerine operasyon düzenlendi.

        İkametlerdeki aramalarda, 12 sentetik ecza hap, 3 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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