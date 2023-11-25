Mahalledeki elektrik kesintisi, öğretmene birincilik getirdi SAMSUN'unAyvacık ilçesinde öğretmenlik yapan Muhammet Recep Güneysu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında, teneffüs sonrası öğrencilerin okula girmek için koşuşturmalarının yer aldığı fotoğrafla birinci oldu. Güneysu, "Mahallemizde elektrik kesintisi oldu. Biz de okulda manuel zille öğrencileri teneffüse çıkartıyor ve sınıflarına yolluyorduk. Benim de aklıma böyle bir fotoğraf karesi geldi" dedi.

SAMSUN'unAyvacık ilçesinde öğretmenlik yapan Muhammet Recep Güneysu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında, teneffüs sonrası öğrencilerin okula girmek için koşuşturmalarının yer aldığı fotoğrafla birinci oldu. Güneysu, "Mahallemizde elektrik kesintisi oldu. Biz de okulda manuel zille öğrencileri teneffüse çıkartıyor ve sınıflarına yolluyorduk. Benim de aklıma böyle bir fotoğraf karesi geldi" dedi.

Terice Ortaokulu Müdürü Muhammet Recep Güneysu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim' temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasına katıldı. Güneysu, teneffüs sonrası öğrencilerin okula girmek için koşuşturmalarını ölümsüzleştirdi. Yarışmaya bu fotoğraf karesiyle katılan Güneysu, jüri tarafından en çok oy alan öğretmen oldu. Elde ettiği birinciliği tüm öğretmenlere hediye ettiğini söyleyen Güneysu, "Mahallemizde elektrik kesintisi oldu. Biz de okulda manuel zille öğrencileri teneffüse çıkartıyor ve sınıflarına yolluyorduk. Benim de aklıma böyle bir fotoğraf karesi geldi. Bu fotoğrafla da yarışmaya katıldım. Birinci olan fotoğrafımın ödülü olarak da fotoğraf makinesi verildi" dedi.

'BİRİNCİ OLMAK GURUR VERİCİ'

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 700 fotoğrafla katılım sağlandı. Yarışma hakkında bilgi veren Güneysu, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim Fotoğraf Yarışması düzenlendi tüm yurtta. Milli Eğitim müdürlüklerimize başvurularımızı yaptık. Onların değerlendirdiği fotoğraflar, bakanlığımızın değerlendirmesine sunuldu. Bakanlığımızın değerlendirmeleri sonucunda da fotoğrafımız birinci oldu. Mahallemizde elektrik hattında bir çalışma vardı. Birkaç gün elektriklerimizde kesinti oldu. Ders ve teneffüs zillerimizi manuel zille çalmaya başlamıştık. Nöbetçi öğretmenimiz bahçede ders zilini çaldığı sırada, bende böyle bir fotoğraf çekme fikri uyandı. Denedik ve güzel bir fotoğraf çıktı ortaya. Eğitim ve öğretimin temel unsurlarından biri olan ders zili, tam anlamıyla yerini bulmuş oldu. Bakanlığımızın düzenlediği bir yarışmada birinci olmak gurur verici. Bu gurur ve mutluluğu tüm öğretmen arkadaşlarımla paylaşıyorum. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Kızılay'da geçen salı ve çarşamba günlerinde sergi düzenlendi. Bu sergide Bakan Yardımcımız Kemal Şamlıoğlu tarafından birincilik ödülümüz olan Canon M50 Mark 2 marka fotoğraf makinesi takdim edildi" diye konuştu.