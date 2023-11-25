Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Mahalledeki elektrik kesintisi, öğretmene birincilik getirdi

        SAMSUN'unAyvacık ilçesinde öğretmenlik yapan Muhammet Recep Güneysu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında, teneffüs sonrası öğrencilerin okula girmek için koşuşturmalarının yer aldığı fotoğrafla birinci oldu. Güneysu, "Mahallemizde elektrik kesintisi oldu. Biz de okulda manuel zille öğrencileri teneffüse çıkartıyor ve sınıflarına yolluyorduk. Benim de aklıma böyle bir fotoğraf karesi geldi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahalledeki elektrik kesintisi, öğretmene birincilik getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'unAyvacık ilçesinde öğretmenlik yapan Muhammet Recep Güneysu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında, teneffüs sonrası öğrencilerin okula girmek için koşuşturmalarının yer aldığı fotoğrafla birinci oldu. Güneysu, "Mahallemizde elektrik kesintisi oldu. Biz de okulda manuel zille öğrencileri teneffüse çıkartıyor ve sınıflarına yolluyorduk. Benim de aklıma böyle bir fotoğraf karesi geldi" dedi.

        Terice Ortaokulu Müdürü Muhammet Recep Güneysu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim' temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasına katıldı. Güneysu, teneffüs sonrası öğrencilerin okula girmek için koşuşturmalarını ölümsüzleştirdi. Yarışmaya bu fotoğraf karesiyle katılan Güneysu, jüri tarafından en çok oy alan öğretmen oldu. Elde ettiği birinciliği tüm öğretmenlere hediye ettiğini söyleyen Güneysu, "Mahallemizde elektrik kesintisi oldu. Biz de okulda manuel zille öğrencileri teneffüse çıkartıyor ve sınıflarına yolluyorduk. Benim de aklıma böyle bir fotoğraf karesi geldi. Bu fotoğrafla da yarışmaya katıldım. Birinci olan fotoğrafımın ödülü olarak da fotoğraf makinesi verildi" dedi.

        'BİRİNCİ OLMAK GURUR VERİCİ'

        MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 700 fotoğrafla katılım sağlandı. Yarışma hakkında bilgi veren Güneysu, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim Fotoğraf Yarışması düzenlendi tüm yurtta. Milli Eğitim müdürlüklerimize başvurularımızı yaptık. Onların değerlendirdiği fotoğraflar, bakanlığımızın değerlendirmesine sunuldu. Bakanlığımızın değerlendirmeleri sonucunda da fotoğrafımız birinci oldu. Mahallemizde elektrik hattında bir çalışma vardı. Birkaç gün elektriklerimizde kesinti oldu. Ders ve teneffüs zillerimizi manuel zille çalmaya başlamıştık. Nöbetçi öğretmenimiz bahçede ders zilini çaldığı sırada, bende böyle bir fotoğraf çekme fikri uyandı. Denedik ve güzel bir fotoğraf çıktı ortaya. Eğitim ve öğretimin temel unsurlarından biri olan ders zili, tam anlamıyla yerini bulmuş oldu. Bakanlığımızın düzenlediği bir yarışmada birinci olmak gurur verici. Bu gurur ve mutluluğu tüm öğretmen arkadaşlarımla paylaşıyorum. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Kızılay'da geçen salı ve çarşamba günlerinde sergi düzenlendi. Bu sergide Bakan Yardımcımız Kemal Şamlıoğlu tarafından birincilik ödülümüz olan Canon M50 Mark 2 marka fotoğraf makinesi takdim edildi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        İlköğretim öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerine sürpriz
        İlköğretim öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerine sürpriz
        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyede
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyede
        Geleneksel Türk Okçuluk 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başla...
        Geleneksel Türk Okçuluk 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başla...
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı