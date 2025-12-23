Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da iki okulda veliler kan bağışında bulundu

        Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da iki okulda kan bağışı çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da iki okulda veliler kan bağışında bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da iki okulda kan bağışı çalışması yapıldı.

        Okulumda "Kan"panya Var kampanyası çalışmalarında Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu ve Havza İmam Hatip Ortaokuldan öğrenci velilerinden ve gönüllülerden kan bağışı kabul edildi.

        Okul binalarında kurulan geçici kan bağışı noktalarında gün boyu süren kan bağışı kabul çalışmaları kapsamında Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu 87 ünite, Havza İmam Hatip Ortaokulda 34 ünite olmak üzere toplam 121 ünite kan bağışı alındı.

        Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulunda yürütülen faaliyette Genç Kızılay gönüllüleri tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama, palyaço etkinliği düzenlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Sürdürülebilir kalkınma politikalarında iletişimin önemi ele alındı
        Sürdürülebilir kalkınma politikalarında iletişimin önemi ele alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kantar denetiminden kaçan 16 TIR şoförüne 849 bin 679 lira ceza
        Kantar denetiminden kaçan 16 TIR şoförüne 849 bin 679 lira ceza
        Canik Belediyesi sokaklarda aydınlatma çalışmalarına devam ediyor
        Canik Belediyesi sokaklarda aydınlatma çalışmalarına devam ediyor
        Şehirdeki 20 anıt ağaçtan biri olan çınar, gövdesi olmadan dış kabuğu üzeri...
        Şehirdeki 20 anıt ağaçtan biri olan çınar, gövdesi olmadan dış kabuğu üzeri...