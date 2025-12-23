Havza'da iki okulda veliler kan bağışında bulundu

Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulunda yürütülen faaliyette Genç Kızılay gönüllüleri tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama, palyaço etkinliği düzenlendi.

Okul binalarında kurulan geçici kan bağışı noktalarında gün boyu süren kan bağışı kabul çalışmaları kapsamında Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu 87 ünite, Havza İmam Hatip Ortaokulda 34 ünite olmak üzere toplam 121 ünite kan bağışı alındı.

Okulumda "Kan"panya Var kampanyası çalışmalarında Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu ve Havza İmam Hatip Ortaokuldan öğrenci velilerinden ve gönüllülerden kan bağışı kabul edildi.

Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da iki okulda kan bağışı çalışması yapıldı.

