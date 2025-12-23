Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:07
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Söz konusu adreslerdeki aramalarda 1758 sentetik ecza hapı, 440 uyuşturucu hap, 71,90 gram sentetik uyuşturucu, 48,4 gram kokain, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 lira ele geçirildi.

        Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hüküm giyen 3 kişinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

