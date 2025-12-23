Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Özcan A. (35) idaresindeki 26 FF 168 plakalı otomobil, Yeşilçam Mahallesi Yapıkırık mevkisinde ormanlık alana devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali A'nın (74) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Kantar denetiminden kaçan 16 TIR şoförüne 849 bin 679 lira ceza
        Kantar denetiminden kaçan 16 TIR şoförüne 849 bin 679 lira ceza
        Canik Belediyesi sokaklarda aydınlatma çalışmalarına devam ediyor
        Canik Belediyesi sokaklarda aydınlatma çalışmalarına devam ediyor
        Şehirdeki 20 anıt ağaçtan biri olan çınar, gövdesi olmadan dış kabuğu üzeri...
        Şehirdeki 20 anıt ağaçtan biri olan çınar, gövdesi olmadan dış kabuğu üzeri...
        Samsun'da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı
        Samsun'da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı
        Karadeniz'in en büyük atık su kolektör hattında sona gelindi
        Karadeniz'in en büyük atık su kolektör hattında sona gelindi
        Havza'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
        Havza'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı