Havza'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekipleri bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek tedbiri aktardı.
Ekipler, kahvehaneler, kafeler, pazar yerleri, umuma açık iş yerlerinin yoğunlukla bulunduğu Kazımpaşa Caddesi, Otomatik Para Çekme Makineleri ve Kevser Parkı civarında vatandaşlara bilgi verilerek broşür dağıttı.
Bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, tanınmayan kişilere kimlik ve kart bilgisi ile şifresi verilmemesi istenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.