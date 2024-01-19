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        Samsun'da su kanalına düşen porsuk kurtarıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düşen porsuk, kurtarılarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:31
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        Samsun'da su kanalına düşen porsuk kurtarıldı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde su kanalına düşen porsuk, kurtarılarak doğaya salındı.

        İkiztepe Mahallesi'nde DSİ Sulama Birliğine ait kanala porsuğun düştüğünü görenler, yetkilileri aradı.

        İhbar üzerine Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, kanalda mahsur kalan porsuğu kurtarmak için harekete geçti.

        Kepçe yardımıyla kanala giren bir görevli, porsuğu çıkardı. Porsuk, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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