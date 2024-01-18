Samsun'da iki evde 4 silah ele geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesindeki iki evde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesindeki iki evde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat G. ve Ümit İ'nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.
Aramada, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tek kırma tüfek, eski tip toplu olarak tabir edilen tabanca, bıçak ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
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