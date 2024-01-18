Samsun'da iki evde 4 silah ele geçirildi Samsun'un Alaçam ilçesindeki iki evde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki iki evde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat G. ve Ümit İ'nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tek kırma tüfek, eski tip toplu olarak tabir edilen tabanca, bıçak ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.