Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iki evde 4 silah ele geçirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki iki evde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:46 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da iki evde 4 silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki iki evde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat G. ve Ümit İ'nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

        Aramada, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tek kırma tüfek, eski tip toplu olarak tabir edilen tabanca, bıçak ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
        Samsun'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
        Samsun'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
        Arbedede 5 metreden düşen kardeşi ölen ağabey, 'kasten öldürme'den adliyede...
        Arbedede 5 metreden düşen kardeşi ölen ağabey, 'kasten öldürme'den adliyede...
        Bilim Samsun'da ilk Türk astronot için "Uzay" temalı atölye etkinlikleri ya...
        Bilim Samsun'da ilk Türk astronot için "Uzay" temalı atölye etkinlikleri ya...
        Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, Genç Erkekler Futsal İl Birincil...
        Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi, Genç Erkekler Futsal İl Birincil...