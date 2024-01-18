Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

Samsun'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 7'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlünün de aralarında bulunduğu 35 kişi yakalandı.

Çalışmada ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 23 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan hükümlü ve zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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