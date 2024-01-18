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        Bilim Samsun'da ilk Türk astronot için "Uzay" temalı atölye etkinlikleri yapıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve öğrencilerin bilime yatkınlıklarını teşvik ederek proje bazlı düşünce kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan Bilim Samsun'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak olması nedeniyle "Uzay" temalı atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:18
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        Bilim Samsun'da ilk Türk astronot için "Uzay" temalı atölye etkinlikleri yapıldı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve öğrencilerin bilime yatkınlıklarını teşvik ederek proje bazlı düşünce kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan Bilim Samsun'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak olması nedeniyle "Uzay" temalı atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan Kent Park içinde yapılan Bilim Samsun'un 28 Şubat 2023'de kapılarını öğrencilere açtığı hatırlatıldı.

        Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 73 bin öğrenciye eğitim veren Bilim Samsun'da 6-14 yaş grubundaki öğrenciler, Dene-Yap, tasarım, girişimcilik, astronomi havacılık ve uzay bilimleri, matematik, doğa bilimleri, akıllı tarım ve teknoloji atölyelerinde eğitim görüyor.

        Öğrenciler burada tüm atölyelerde branşında uzman öğretmenlerden uygulamalı eğitim alıyor. Son olarak merkezde ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Axiom Space'in Ax3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak olması nedeniyle "Uzay" temalı atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Samsun'un TEKNOFEST Karadeniz'in kentteki kalıcı izlerinden biri olduğunu vurguladı.

        Demir, "Çocuklar ve gençler için yapılan her çalışmayı büyük hassasiyetle gerçekleştirdik. Bilim Samsun kentimiz için çok önemli bir eğitim yatırımı. Faaliyete geçmesinin ardından muhteşem ilgi gördü. Burada eğitim gören çocuklarımızın ufku artık bambaşka noktaya gelecek. TEKNOFEST kuşağı çocuklarımız burada yetişiyor." ifadelerini kullandı.

        Bilim Samsun Koordinatörü Cansu Karaman Türk de Bilim Samsun'a öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Hafta için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamındaki çalışmalarımız devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri okul gruplarımızı ağırlıyoruz. Cuma günleri de eğitim talep eden okullarımızın taleplerini karşılıyoruz. Hafta sonları ise bireysel şekilde gelip öğrencilerimiz eğitim alabiliyor." açıklamasında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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