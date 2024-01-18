Arbedede 5 metreden düşen kardeşi ölen ağabey, 'kasten öldürme'den adliyede (2)
EVHAPSİNE ÇARPTIRILDI
Samsun'da, içkili olarak çıktığı çatıda, antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ahmet Çakır (56) ile yaşadığı arbedede, 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşüp öldü. Gözaltına alınan Ahmet Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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