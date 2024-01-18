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        Arbedede 5 metreden düşen kardeşi ölen ağabey, 'kasten öldürme'den adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:13
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        Arbedede 5 metreden düşen kardeşi ölen ağabey, 'kasten öldürme'den adliyede (2)
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        EVHAPSİNE ÇARPTIRILDI

        Samsun'da, içkili olarak çıktığı çatıda, antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ahmet Çakır (56) ile yaşadığı arbedede, 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşüp öldü. Gözaltına alınan Ahmet Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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