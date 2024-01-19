Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

        Ekipler, şüpheli C.Y'nin evine düzenledikleri operasyonda uyuşturucu niteliği bulunan 25 bin 357 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 22 tabanca fişeği, 43 tüfek kartuşu ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok

        Benzer Haberler

        Samsun'da su kanalına düşen porsuk kurtarıldı
        Samsun'da su kanalına düşen porsuk kurtarıldı
        ADEM Projesi, kadınlara gelir kapısı oldu
        ADEM Projesi, kadınlara gelir kapısı oldu
        Samsun'da "Gönülden Türküler" konseri düzenlendi
        Samsun'da "Gönülden Türküler" konseri düzenlendi
        Samsun'da iki evde 4 silah ele geçirildi
        Samsun'da iki evde 4 silah ele geçirildi
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama