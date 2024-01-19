Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Ekipler, şüpheli C.Y'nin evine düzenledikleri operasyonda uyuşturucu niteliği bulunan 25 bin 357 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 22 tabanca fişeği, 43 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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