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        ADEM Projesi, kadınlara gelir kapısı oldu

        Samsun'da, Tekkeköy Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) Projesi kapsamındaki kurslara katılan kadın kursiyerler, meslek öğretmenin yanı sıra aile bütçelerine katkı sağlama imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:54
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        ADEM Projesi, kadınlara gelir kapısı oldu
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        Samsun'da, Tekkeköy Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) Projesi kapsamındaki kurslara katılan kadın kursiyerler, meslek öğretmenin yanı sıra aile bütçelerine katkı sağlama imkanı buluyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve Tekkeköy Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı'nda hayata geçirilen projeye 80'e yakın kadın katılıyor.

        Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Zübeyde Hanım Konağı'nda Kur'an-ı Kerim, tığ örgü ve iğne oyası, makrome, dikiş, boyama gibi çeşitli kurslar düzenleniyor.

        Proje ile kursiyerlerin aile bütçesine destek olmaları, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve meslek öğrenmeleri amaçlıyor.

        Kurslara katılan kadınlar, 3-6 yaş arası çocuklarını burada bulunan kreşe bırakma imkanı da buluyor.

        Kursa katılan kadınlara zaman zaman çeşitli konularda seminer de veriliyor.

        Kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak gelir de elde edebiliyor.

        Tekkeköy Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Meltem Kara, ihtiyacı olanlara HEM ile ortaklaşa düzenledikleri kurslar aracılığıyla hem maddi hem de manevi destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, kurslarda sabah ve öğleden sonra eğitim verildiğini anlattı.

        Kara, önümüzdeki dönemde soğuk porselen, yabancı dil, kuaförlük, aşçılık, deri çanta yapımı, rattan sepet yapımı alanlarında da kurs düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

        Dikiş kursuna katılan Nazife Polat Kokal da çocuğunu oyun odasına bırakıp annesiyle kursa katıldıklarını dile getirerek, "Ev ekonomisine katkı sağlarken, istediğim ve model aldığım ürünleri çocuğuma, aileme ve kendime dikmek büyük gurur veriyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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