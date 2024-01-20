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        Reeder Samsunspor Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Eric Washington'ı kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Reeder Samsunspor, ABD'li oyun kurucu Eric Washington'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:24
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        Reeder Samsunspor Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Eric Washington'ı kadrosuna kattı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Reeder Samsunspor, ABD'li oyun kurucu Eric Washington'ı transfer etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya ligi ekiplerinden Obradoiro forması giyen 1,82 boyundaki ve 1993 doğumlu Washington ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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