Reeder Samsunspor Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Eric Washington'ı kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Reeder Samsunspor, ABD'li oyun kurucu Eric Washington'ı transfer etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Reeder Samsunspor, ABD'li oyun kurucu Eric Washington'ı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya ligi ekiplerinden Obradoiro forması giyen 1,82 boyundaki ve 1993 doğumlu Washington ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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