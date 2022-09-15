15 - 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek zirveye örgüte üye Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran'ın devlet başkanları ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davet ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov katıldı.
PUTİN LİDERLER İLE GÖRÜŞTÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Caparov ile görüşmede, stratejik ortak Kırgızistan'ın Rusya'ya yakın bir ülke olduğunu ve birçok uluslararası ve bölgesel kuruluşta birlikte çalıştıklarını belirtti. Putin görüşmeye ilişkin "Kırgızistan'a ekonomik destek sağlamaya devam ediyoruz. Geçen yıl 20 milyon dolar mali yardımda bulunduk. Bu yıl da Kırgızistan'da sınırda yaşanan trajik olaylar nedeniyle zarar gören sosyal altyapı için bir buçuk milyon dolar daha ayrıldı. Bunu elbette son trajik olayları da göz önünde bulundurarak yapacağız" ifadelerini kullandı.
PUTİN İLE REİSİ DE GÖRÜŞTÜ
Putin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Reisi ile görüşmesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin her yönde geliştiğini belirtti. İran’ın ŞİÖ’nün tam üyesi olmasını sağlamak için her şeyi yaptıklarına dikkati çeken Putin, diğer ortakların da İran’ın başvurusunu desteklediğini kaydetti.
Putin, “Geriye son formalite kalıyor, aslında bu sadece bir formalitedir ve İran zaten bu ciddi, büyük ve yetkili uluslararası örgüte katılıyor. Bundan çok mutluyuz.” diye konuştu.
Putin, hükümetler arası komisyonun aktif çalıştığını ifade ederek gelecek hafta iş çevrelerinden oluşan bir Rus heyetini İran’a göndereceklerini, buna yaklaşık 80 Rus şirketi temsilcisinin katılacağını dile getirdi.
PUTIN: ABD VE UYDULARININ TAYVAN BOĞAZI'NDAKİ KIŞKIRTMALARINI KINIYORUZ
Putin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüştü.
Putin, Xi ile görüşmesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yakında 200 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Çin’in Ukrayna konusundaki yaklaşımı nedeniyle memnuniyet duyduklarını vurgulayan Putin, "Çinli dostlarımızın Ukrayna krizi konusundaki dengeli yaklaşımlarına büyük değer veriyoruz. Bu konudaki sorularınızı ve endişelerinizi anlıyoruz ve bugünkü görüşmemizde konu hakkındaki yaklaşımımızı detaylıca size aktaracağız." dedi.
Tayvan konusunda ise ABD’ye yönelik eleştirilerde bulunan Putin, "Tek Çin ilkesine sıkı bir şekilde bağlıyız. ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Putin, tek kutuplu bir dünya yaratmaya yönelik girişimlerin ise dünyadaki çok sayıda ülke için kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son günlerde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.
ERDOĞAN ZİRVE OTURUMUNA HİTAP EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nin ardından New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket etmesi planlanıyor.
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