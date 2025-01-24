Şanlıurfa'da camilerde yağmur duası edildi

Şanlıurfa'da kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı
Giriş: 24.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:16
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, camilerde yağmur duası yapıldı.
Bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanan Şanlıurfa'da, camilerde yağmur duası için eller semaya açıldı.
Kentteki camilerde cuma namazı sonrası cemaatin katılımıyla yağmur duası yapıldı.
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