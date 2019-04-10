Kaza Şanlıurfa'nın İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 SD 628 plakalı bulgur yüklü kamyonun, iddiaya göre,yokuş aşağı inerken freni boşaldı.

Habertürk'ten Hasan Atmaca'nın haberine göre; sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde ilerleyen 63 ET 924 63 AAK 038, 63KL443, 63BE454 plakalı araçlara çarptıktan sonra sürüklenerek devrildi.

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, telefonla sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler beklenirken çevredekiler, araçlarda sıkışanları kurtarmak için seferber oldu.

Araçlarında sıkışanlar, vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.