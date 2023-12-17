Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Kudüs ve Aksa Tufanı Destek Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Ali Şelli Parkı önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Vatandaşlar yürüyüş sırasında tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüş sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Müslüman kardeşlerinin her gün katliama maruz kaldıklarını ama direniş göstererek zalime boyun eğmediğini belirten Ramanlı, "Onlar sadece kendi topraklarını savunmuyorlar. Onlar sadece kendi insanlarını müdafaa etmiyorlar. Bizim, sizin, hepimizin izzetini, şerefini ve namusunu müdafaa ediyorlar. Bizler onların Müslüman kardeşleri olarak elimizden geleni yapmakla mükellefiz." dedi.

Programa, HÜDAPAR Şanlıurfa İl Başkanı Faruk Polat, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.