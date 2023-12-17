Şanlıurfa'da üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Emiroğlu Mahallesi'ndeki bir fabrikada, buğday ve mısır gibi ürünlerin araçlara yüklenmesi için kullanılan helezon makinesinin devrileceğini fark eden Mustafa Y. (42) makineyi tutmaya çalıştı. Traktör yardımıyla düzeltilmek istenen makine bu sırada Mustafa Y'nin üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Mustafa Y'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Helezon makinesinin Mustafa Y'nin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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