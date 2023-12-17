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        Şanlıurfa'da üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:16
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        Şanlıurfa'da üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Emiroğlu Mahallesi'ndeki bir fabrikada, buğday ve mısır gibi ürünlerin araçlara yüklenmesi için kullanılan helezon makinesinin devrileceğini fark eden Mustafa Y. (42) makineyi tutmaya çalıştı. Traktör yardımıyla düzeltilmek istenen makine bu sırada Mustafa Y'nin üzerine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Mustafa Y'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Helezon makinesinin Mustafa Y'nin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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