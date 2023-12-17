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        Şanlıurfa'da aranan 32 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 00:12 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:12
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        Şanlıurfa'da aranan 32 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 140 ekip, 450 personelin katılımıyla şehir merkezinin farklı bölgelerinde uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

        Sorgulaması yapılan 938 araçtan 11'nin sürücüsüne toplam 87 bin 243 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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