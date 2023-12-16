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        Şanlıurfa'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Şanlıurfa'da görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:58
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        Şanlıurfa'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Şanlıurfa'da görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Ulu Cami önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe, Arapça ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlar eşliğinde Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi önüne kadar yürüdü.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Doktor Ömer Faruk Balıkçı, Filistin'de yaşanan vahşete ve zulme karşı bir duruş sergilemek ve dikkati çekmek amacıyla 60'ya yakın şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen "Beyaz önlüklü sessiz yürüyüş"lere Şanlıurfa'da görev yapan hekimler olarak destek verdiklerini söyledi.

        Filistin'de korkunç boyutlara ulaşan vahşetin devam ettiğini ifade eden Balıkçı şöyle konuştu:

        "Filistin'de 7 Ekim direnişinden bu yana son verilere göre sağlık kuruluşlarının doğrudan hedef alındığı 200'den fazla saldırıda 283 sağlık çalışanı acımasızca katledilmiştir. Daha geçtiğimiz ay meslektaşımız demeye utandığımız 100 İsrailli doktor müsveddesi Gazze'deki Şifa Hastanesinin bombalanması gerektiği yönünde bir bildiriye birlikte imza attıklarını utançla izledik. Filistin ikliminde devam eden bu aziz direnişin mücahitlerini yetiştiren Hamas'ın kurucu üyelerinden, meslektaşımız Profesör Doktor Abdülaziz Rantisi'yi rahmetle anıyorum ve tüm Filistinli kardeşlerimize selam ediyorum. Sizi asla yalnız bırakmayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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