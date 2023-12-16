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        Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:13
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        Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına" yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekiplerce merkez Eyyübiye, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Ö.E. ve M.K, FETÖ'ye üyelikten aranan Ö.A. ve PKK/KCK-PYD/YPG örgütünün propagandasını yapmak suçundan aranan M.E. gözaltına alındı.

        Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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