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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da, yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:24
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da, yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        A.E. idaresindeki 21 KC 665 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun gişeler girişinde C.U'nun kullandığı 33 BHS 34 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki su tahliye kısmına girerek yan yattı.

        Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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