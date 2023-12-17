Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 21 KC 665 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun gişeler girişinde C.U'nun kullandığı 33 BHS 34 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki su tahliye kısmına girerek yan yattı.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

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