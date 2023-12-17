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        Şanlıurfa'da hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, hakkında 29 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:50
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        Şanlıurfa'da hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, hakkında 29 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Haliliye Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri C.A'yı durdurdu.

        C.A'nın yapılan kimlik kontrolünden 28 suç kaydından arandığı ve iki ayrı suçtan da 29 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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