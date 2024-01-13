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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze saldırıları ile terör örgütü PKK protesto edildi

        Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terör örgütü PKK'nın saldırısı nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:39
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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze saldırıları ile terör örgütü PKK protesto edildi
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        Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terör örgütü PKK'nın saldırısı nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi’nce düzenlenen etkinlikte Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki Dergah Camisi önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları Türk, Filistin bayrakları ve dövizlerle Yıldız Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıyan gruptakiler, sık sık İsrail ile ABD ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

        İHH Şanlıurfa İnsan Kaynakları Sorumlusu Muhammed Ali Aytış, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröristleri destekleyenlerle Gazze’deki saldırıları gerçekleştirenlerin aynı olduğunu belirterek, “Teröre, emperyalizme ve Gazze’deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır.” dedi.

        Program, şehitler ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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