Şanlıurfa'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, ekiplerce hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. ile "Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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