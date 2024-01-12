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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde miras paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 23:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:19
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde miras paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Yalınca Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde kardeşler F.B. (28) ile F.B. (37) arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda F.B. (37) ile düğün salonu önünde bulunan H.O. (29) ve M.K. (10) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Olayla ilgili kavgaya karışan F.B. (28) jandarma ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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