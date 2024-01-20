Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'dan Kaadem Raymond Harris'i transfer etti Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor forması giyen İngiliz futbolcu Kaadem Raymond Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor forması giyen İngiliz futbolcu Kaadem Raymond Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Teksüt Bandırmaspor'dan kanat oyuncusu Kaadem Raymond Mathurin Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Harris, bu sezon Teksüt Bandırmaspor formasıyla 11 lig ve bir Türkiye Kupası maçında forma giydi.