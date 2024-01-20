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        Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'dan Kaadem Raymond Harris'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor forması giyen İngiliz futbolcu Kaadem Raymond Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:06
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        Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'dan Kaadem Raymond Harris'i transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor forması giyen İngiliz futbolcu Kaadem Raymond Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Teksüt Bandırmaspor'dan kanat oyuncusu Kaadem Raymond Mathurin Harris ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

        Harris, bu sezon Teksüt Bandırmaspor formasıyla 11 lig ve bir Türkiye Kupası maçında forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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