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        Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:21
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        Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Şirinkuyu Mahallesi 34. Sokakta M.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 kişi Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın, ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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