Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Şirinkuyu Mahallesi 34. Sokakta M.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 kişi Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.