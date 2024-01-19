Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 1075 uyuşturucu hap, 900 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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