Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. ekiplerce yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, 4 farklı suçtan aranması bulunan M.T. ekiplerin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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