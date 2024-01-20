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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:43
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. ekiplerce yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, 4 farklı suçtan aranması bulunan M.T. ekiplerin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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