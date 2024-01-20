Evinde silahla vurulmuş cesedi bulunan Hicret'in erkek arkadaşı serbest
ŞANLIURFA'da, ağız diş teknisyeni Hicret Can'ın (25), evde göğsünden tabancayla vurulmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞANLIURFA'da, ağız diş teknisyeni Hicret Can'ın (25), evde göğsünden tabancayla vurulmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Hicret Can'ın oturduğu evden silah sesi duyulması üzerine, komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, silahla göğsünden vurulan Hicret Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Hicret Can´ın erkek arkadaşı M.S. gözaltına alındı.
Hicret Can´ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
M.S. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde, olayı duyunca eve gittiğini, Hicret'i kanlar içerisinde gördüğünü söylediği belirtilen M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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