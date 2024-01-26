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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:12 Güncelleme: 26.01.2024 - 21:25
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 17 hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 8 kişi ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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