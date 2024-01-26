Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 17 hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 8 kişi ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan gözaltına alındı.
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