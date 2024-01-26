Şanlıurfaspor, Altay'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay forması giyen defans oyuncusu Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay forması giyen defans oyuncusu Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Altay'dan sağ bek ve orta saha mevkilerinde oynayan Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."ifadeleri kullanıldı.
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