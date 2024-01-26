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        Şanlıurfaspor, Altay'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay forması giyen defans oyuncusu Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:56 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:56
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        Şanlıurfaspor, Altay'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay forması giyen defans oyuncusu Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Altay'dan sağ bek ve orta saha mevkilerinde oynayan Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."ifadeleri kullanıldı.

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