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        Şanlıurfa'da istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:04
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        Şanlıurfa'da istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

        İlçede etkili olan yağmur nedeniyle Ayvanat Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı Nurullah (7) ve Tuana Saray (4) kardeşlerin üzerine devrildi.

        Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan kardeşlerden Nurullah Saray kurtarılamadı.

        Polis, evin çevresinde önlem aldı.

        Galeri
        Galeri

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