Şanlıurfa'da istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
İlçede etkili olan yağmur nedeniyle Ayvanat Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı Nurullah (7) ve Tuana Saray (4) kardeşlerin üzerine devrildi.
Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan kardeşlerden Nurullah Saray kurtarılamadı.
Polis, evin çevresinde önlem aldı.
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