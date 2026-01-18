Göbeklitepe'de hedef Çinli turistler

MÜSLÜM ETGÜ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısının artırılması için Çinli turistlere yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacak.



Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2026 yılında Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısının artması öngörülüyor.



Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzak Doğulu turistlerin genellikle kültür turizmiyle ilgilendiğini söyledi.



Bu yüzden Şanlıurfa'nın Çinli turistler için önemli bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Aslan, yeni yıl itibarıyla bölgede daha fazla Çinli turist ağırlamayı öngördüklerini ifade etti.



Bu noktada çalışmalara başlandığını belirten Aslan, şöyle konuştu:



"Devletimizin yaptığı bu tarz (Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına vize muafiyeti) kolaylaştırıcı işlemlerin bölgedeki turizm hareketlerini Uzak Doğu'dan gelecek turistler lehine artıracağını düşünüyoruz. Bu anlamda biz bunun olumlu olduğunu düşünüyoruz. Çin, kültür turizmi alanında dünyanın en büyük hedef pazarı aslında. Bölge olarak biz de bu pazara yönelmiş durumdayız. Özellikle 2026 ve 2027 için Çin'e yönelik Şanlıurfa Taş Tepeler Projesi tanıtım faaliyetlerimizi artıracağız."



- Turizmciler heyecanlı



Turizmci Müslüm Çoban ise Çinlilerin dünyada en çok gezen milletlerin başında geldiğini belirtti.



Çin halkının vize muafiyeti öncesindeki dönemde de Şanlıurfa'ya ilgi gösterdiklerini anlatan Çoban, şunları kaydetti:



"2026 yılı itibarıyla bu vize kolaylığının sağlanmasıyla Çinlilerin daha çok geleceğini umuyoruz. Son dönemde Çinli yöneticiler de sağ olsunlar Şanlıurfa'mızı ziyarete geldi. Çin, özellikle Taş Tepeler Projesi'ne hem maddi anlamda hem de insan kaynağı bakımından da destek veriyor. 2026'da Çinli vatandaşların daha çok Şanlıurfa'ya ve bölgemize geleceğini görebiliyoruz ayrıca Çinliler, gezmeyi, fotoğraf çekmeyi ve güzel yemekleri sever. O bakımdan Şanlıurfa, arkeolojik tarihi, turistik yerleri, güzel yemekleri açısından Çinliler için gerçekten uygun bir yer. Çinli misafirlerimizi Şanlıurfa'ya, Göbeklitepe'ye ve diğer kazı alanlarına bekliyoruz."







