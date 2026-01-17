Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. R.E. idaresindeki 63 MC 9837 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal İncirli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

