        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:26
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


        R.E. idaresindeki 63 MC 9837 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal İncirli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.


        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

