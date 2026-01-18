Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.



Ekiplerce bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntüde, bir kamyonetin kasa kısmında büyük paketlerin içerisine gizlenmiş sigaraların ele geçirilmesi yer alıyor.

