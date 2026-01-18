Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

        Ekiplerce bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntüde, bir kamyonetin kasa kısmında büyük paketlerin içerisine gizlenmiş sigaraların ele geçirilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü
        Kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü
        Lokanta çalışanlarıyla müşteriler arasındaki kavga kamerada
        Lokanta çalışanlarıyla müşteriler arasındaki kavga kamerada
        Ekmek fırınındaki görüntü ekipleri harekete geçirdi
        Ekmek fırınındaki görüntü ekipleri harekete geçirdi
        Göbeklitepe'de hedef Çinli turistler
        Göbeklitepe'de hedef Çinli turistler
        Şanlıurfa 1. Amatör Lig ekibi, son 2,5 yılda oynadığı 30 maçın tamamını kaz...
        Şanlıurfa 1. Amatör Lig ekibi, son 2,5 yılda oynadığı 30 maçın tamamını kaz...