Ek zam kanunu Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zamlarının emekli memurlarla eşitlenerek yüzde 49,25'e çıkartılmasına ilişkin kanun, onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dün akşam 20.43’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM Başkanlığı, emeklilerin ek zam farklarının gecikmeksizin ödenmesi için kanunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunmak için bugün Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Kanun Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün yaptığı açıklamada, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bir hafta içinde ek zam farklarının ödeneceğini söyledi. Kanun hafta sonunda Resmi Gazete’de yayımlanırsa, ek zam farklarının gelecek hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kanuna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37,57 yerine yüzde 49,25 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı da 7.500 TL’den 10.000 TL’ye yükselecek.