Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.297,42 %1,56
        DOLAR 30,3053 %0,11
        EURO 32,9807 %0,26
        ALTIN 1.969,94 %0,28
        FAİZ 43,21 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 22,31 %0,08
        BITCOIN 41.097,00 %2,99
        GBP/TRY 38,6183 %0,19
        EUR/USD 1,0872 %0,30
        BRENT 81,88 %-0,67
        ÇEYREK ALTIN 3.220,85 %0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ek zam kanunu Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu - İş-Yaşam Haberleri

        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zamlarının emekli memurlarla eşitlenerek yüzde 49,25'e çıkartılmasına ilişkin kanun, onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dün akşam 20.43’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM Başkanlığı, emeklilerin ek zam farklarının gecikmeksizin ödenmesi için kanunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunmak için bugün Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Kanun Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün yaptığı açıklamada, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bir hafta içinde ek zam farklarının ödeneceğini söyledi. Kanun hafta sonunda Resmi Gazete’de yayımlanırsa, ek zam farklarının gelecek hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

        Kanuna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37,57 yerine yüzde 49,25 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı da 7.500 TL’den 10.000 TL’ye yükselecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'e soykırım davasında karar günü
        İsrail'e soykırım davasında karar günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor