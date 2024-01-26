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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:03
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sayan Yücel (46) idaresindeki 44 ADD 054 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 23. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Mehmet Nuri Güzel (31) ve Abdulselam Kardaş (27), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Abdulselam Kardaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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