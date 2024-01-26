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        Suruç'ta depremde ağır hasar alan cami yeniden yapıldı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan cami yıkılarak yeniden yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:51
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        Suruç'ta depremde ağır hasar alan cami yeniden yapıldı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan cami yıkılarak yeniden yapıldı.

        6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden Suruç ilçesindeki Hacı Osman Doğan Camisi de ağır hasar aldı.

        Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İbrahim Güneş'in girişimleriyle ağır hasarlı cami yıkılarak yerinde yeniden yapıldı.

        Cami Cuma namazının kılınmasıyla ibadete yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri

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