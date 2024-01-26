Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Hayati Harrani Mahallesi'nde Mehmet Aslan (39) ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan Aslan, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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