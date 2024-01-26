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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:23 Güncelleme: 26.01.2024 - 21:23
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Hayati Harrani Mahallesi'nde Mehmet Aslan (39) ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada ağır yaralanan Aslan, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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